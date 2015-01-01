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لاعب بنين: أسعي لصناعة التاريخ للكرة في بلدي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:13 م
لاعب بنين: أسعي لصناعة التاريخ للكرة في بلدي
ستيف مونيه
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علي نبوي
 
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قال ستيف مونيه لاعب منتخب بنين، إنهم سيبذلون كل ما لديهم أمام الكاميرون من أجل تحقيق الفوز، ولديهم كل الثقة الكافية لتحقيق ذلك والعبور للدور المقبل.

 

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "هذه هي المشاركة الثالثة لي في هذه البطولة وأسعى لإحراز الأهداف وتحقيق الفوز والصعود لدور ال١٦ وصناعة التاريخ للكرة في بلدي".

 

وتلتقي الكاميرون مع منتخب بنين في السادسة مساء غد الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

 

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