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مودريتش يرفض الإنتقال إلى عملاق إيطاليا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:12 م
مودريتش يرفض الإنتقال إلى عملاق إيطاليا
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، قد رفض عرضًا إحترافيًا بالدوري الإيطالي.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"الإيطالية، فإن بوبان المدير الرياضي لميلان حاول إقناع لوكا مودريتش بالتوقيع لميلان هذا الصيف.

وأكدت التقارير أن النجم الكرواتي رفض عرض ميلان وشكر المدير الرياضي على اهتمامه، حيث ان مودريتش عازم على التوهج مرة اخرى رفقة زيدان.
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