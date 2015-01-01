مودريتش يرفض الإنتقال إلى عملاق إيطاليا

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، قد رفض عرضًا إحترافيًا بالدوري الإيطالي.





ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"الإيطالية، فإن بوبان المدير الرياضي لميلان حاول إقناع لوكا مودريتش بالتوقيع لميلان هذا الصيف.



