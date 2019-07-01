رابط Côte d'Ivoire مشاهدة مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر Côte d'Ivoire vs Namibia يلا شوت beIN SPORTS HD المفتوحة

نقدم لكم مشاهدينا الكرام رابط يلا شوت بث مباشر لمباراة كوت ديفوار ضد ناميبيا في المباراة التي ستجمع بين الطرفين مساء اليوم الإثنين الموافق 1/7/2019 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا، شاهد الآن مباراة كوت ديفوار بث مباشر كورة اونلاين Kora Online TV.





كول كورة موعد مباراة كوت ديفوار و ناميبيا بث مباشر

وسيلتقي منتخب كوت ديفوار مع منافسه ناميبيا على ملعب 30 يونيو مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:00 بتوقيت دولة الإمارات، حيثُ نوفر لكم مشاهدينا الكرام رابط بث مباشر الاسطورة للمباريات LIVE7HD كول كورة COOL KORA كورة جول.





وفاز منتخب المغرب على ناميبيا 1-0 وساحل العاج 1-0، بينما منتخب جنوب أفريقيا خسر من ساحل العاج 1-0 وفاز على ناميبيا 1-0، شاهد الآن مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع مجاناً كورة اتش دي KORAHD يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة قبل مباريات الجولة الثالثة كالآتي: 1- منتخب المغرب: 6 نقاط 2- ساحل العاج: 3 نقاط 3- جنوب أفريقيا: 3 نقاط 4- ناميبيا: بدون نقاط

تشكيلة كوت ديفوار المتوقعة لخوض مباراة ناميبيا: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو خط الدفاع: وونلو كوليبالي وويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه خط الوسط: جيوفروي سيري داي وفرانك كيسي وجان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل خط الهجوم: نيكولاس بيبي وجوناتان كودجيا.

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