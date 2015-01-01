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"حماية المستهلك" بالأقصر يرد ثمن ثلاجة كهربائية واستبدال تكييف ظهر بهما عطل بعد الشراء

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:08 م
حماية المستهلك بالأقصر يرد ثمن ثلاجة كهربائية واستبدال تكييف ظهر بهما عطل بعد الشراء
جهاز حماية المستهلك
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أحمد فشير
 
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تمكن جهاز حماية المستهلك بمديرية تموين الأقصر، تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار،  وكيل وزارة التموين بالأقصر، من رد مبلغ ثلاثة آلاف ومائة وخمسون جنيها مصري، بعد أن تقدم المواطن بالشكوي بأنه قام بشراء ثلاجه من إحدي الشركات الكبري لبيع الاجهزه الكهربائية بتاريخ  ٥/١/ ٢٠١٩ وفي ٥/٢٧ ٢٠١٩ ظهر بها عطل. 

وقرر وكيل تموين الأقصر، بإنهاء شكوى المواطن وعدم مغادرته مكتب حماية المستهلك إلا بعد إنهاء شكواه وأخذ حقه،  وبالفعل نجحت حماية المستهلك بإلزام الشركة برد مبلغ ثلاثة آلاف ومائة وخمسون جنيها مصري تسلمها الشاكي ثمن شراء الثلاجة.  

كما تمكن الجهاز من استبدال تكيف قوة واحد ونصف حصان سبيلت بآخر جديد من نفس القوة والنوع والماركة،  ومراعاة للظروف الاقتصادية تم إعفاء أحد المواطنين من دفع مبلغ 1200 جنيه مصري وذلك تكلفة صيانة ثلاجة خارج الضمان.
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