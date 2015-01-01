سيدروف: ندخل مباراة بنين بدون ضغوط وبثقة عالية

علق كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون على مباراة الأسود غير المروضة أمام بنين والمقرر إقامتها غدا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا.

وقال سيدروف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ندخل اللقاء بثقة دون ضغط ولدينا العديد من الخيارات والفريق يتطور مع كل مباراة مما يضمن أستمرارنا في منافسات البطولة، والنقاط الثلاث هي هدفنا أمام بنين.

وأضاف : "لعبت كرة القدم لسنوات طويلة وتسجيل الأهداف أمر لا يمكن تعلمه ولكن ما نعمل عليه ونجحنا فيه هو صناعة الكثير من الفرص للتسجيل".

وتابع : أصبحنا معتادين على الأجواء في الإسماعيلية وراضٍ جدًا عن الأجواء في الإسماعيلية من حيث الإقامة وجودة ملاعب التدريب وملعب المباريات.

وتلتقي الكاميرون مع منتخب بنين في السادسة مساء غد الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.