هيفاء وهبي تغازل جمهورها بفستان كلاسيكي بـ40 ألف جنيه (صور)
الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:11 م
الفجر الفني
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شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الماضية.
أطلت هيفاء وهبى فى الصور بإطلالة أنثوية مثيرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة من دار الأزياء العالمية BALMAIN، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود والأبيض وبصيحة الكم الواحد أيضا.
وقد بلغت تكلفة الفستان الذى ظهرت به هيفاء وهبى فى جلسة التصوير 2,305 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 40 ألف جنيه مصرى.
ووضعت لها خبيرة التجميل Alaa Dashti مكياجا لافتا متناسقا مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها السوداء المنسدلة على كتفيها.
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