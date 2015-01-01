بولتون يرفض تجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي

انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الاثنين تقريراً قال إن واشنطن ربما ترضى بتجميد البرنامج النووي لكوريا الشمالية، ووصفه بـ "محاولة بغيضة" لتقييد تحركات الرئيس دونالد ترامب.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين أمريكيين يأملون أن تشكل فكرة تجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي أساساً لجولة جديدة من المحادثات.





ويأتي هذا التطور بعد لقاء ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح أمس الأحد، واتفاقهما على استئناف المحادثات حول البرنامج النووي.





وذكرت الصحيفة أن فكرة تجميد البرنامج النووي التي تتبلور داخل إدارة ترامب منذ أسابيع "ترضى بالوضع الراهن، وبكوريا الشمالية قوة نووية".





وفي تغريدة قال بولتون إنه قرأ الخبر بـ "بفضول".





وأضاف "لم أناقش أنا أو أي مسؤول من الأمن القومي أو سمعنا بالرغبة في الاتفاق على تجميد كوريا الشمالية برنامجها النووي. هذه محاولة بغيضة لتقييد تحركات الرئيس. ويجب أن تكون لها تبعات".





وتؤكد واشنطن ضرورة التخلص من برنامج كوريا الشمالية النووي بشكل كامل، قبل رفع العقوبات عنها.





وأدى الاخفاق في التوصل إلى اتفاق على إزالة العقوبات وما يمكن أن تقدمه كوريا الشمالية في المقابل، إلى انهيار القمة الثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية، بهانوي في فبراير الماضي.