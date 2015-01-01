وزارة النقل والسياحة تقرّران تأجيل الترفيع في معلوم المغادرة بمطاري النفيضة والحبيب بورقيبة
الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:04 م
مروى الجلاصي
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إتّفق كل من وزير النقل و وزير السياحة، على تأجيل الزيادة في معاليم المغادرة في مطاري النفيضة والحبيب بورقيبة بالنسبة للأجانب غير المقيمين، حسب ما جاء في بيان مشترك للوزارتين.
وسيتم إرجاء تفعيل الزيادة، المقدّرة بـ 4 أورو (حوالي 13 دينار تونسي) إلى شهر نوفمبر المقبل.
ويأتي هذا القرار لتأمين أفضل الظروف لإنجاح الموسم السياحي، بالنظر إلى أهميته في النمو الإقتصادي لتونس.
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