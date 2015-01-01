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نجم الكاميرون: بنين لم يأت إلى مصر من أجل النزهة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:05 م
نجم الكاميرون: بنين لم يأت إلى مصر من أجل النزهة
ستيفن باهوكين
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علي نبوي
 
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قال ستيفن باهوكين لاعب منتخب الكاميرون، إن هدفنا أن نظل مجموعة واحدة مترابطة حتى اللقاء النهائي في البطولة، وبنين فريق قوي لم يأتي هنا للنزهة، ونسعى لتحقيق الفوز أمامهم غدًا.

 

وأضاف : "فخور أن أحمل قميص أرتداه والدي من قبل وهذا لايشكل ضغط على وأسعى للفوز باللقب مثلما فعل والدي".

 

وتلتقي الكاميرون مع منتخب بنين في السادسة مساء غد الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

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