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النائب غازي الشواشي: "بعض الأقلام حاولت الضغط على الدكتور لهيذب"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:56 م
النائب غازي الشواشي: بعض الأقلام حاولت الضغط على الدكتور لهيذب
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مروى الجلاصي
 
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علّق النائب بمجلس الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، على استقالة الدكتور ذاكر الله لهيذب، أحد أعضاء الفريق الطبي المشرف على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري، من التيار الديمقراطي وإنهاء الاهتمام بالشأن السياسي.

وأوضح الشواشي في البرنامج الإذاعي 'ميدي شو' اليوم الإثنين 01 جويلية 2019، أنّ لهيذب هو عضو منتخب في المكتب السياسي للتيار ومؤسس للحزب، وأحد أعضاء الفريق الطبي المشرف على حالة الرئيس الجمهورية عقب الأزمة الصحية التي تعرّض لها مؤخرا، متابعا أنّه "فند الإشاعات المتعلقة بوفاة السبسي وكتب بشجاعة على صفحته بالفايسبوك أن وضعيته مستقرة لتكذيب ما تمّ ترويجه في وقت حاسم". 

وأشار الشواشي إلى أنّ "بعض الأقلام حاولت الضغط على ذاكر الله لهيذب من خلال الخلط بين واجبه المهني وانتمائه الحزبي، على غرار وزير أملاك الدولة السابق حاتم العشي الذي تساءل في تدوينة "كيف لطبيب معارض أن يعالج رئيس الجمهورية".
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