can رابط KORA STAR مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر Morocco لايف Total Africa Cup of Nations 2019

مشاهدة مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا كورة ستار KORA STAR بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD، حيثُ يلتقي منتخب المغرب بقيادة هيرفي رونار مع جنوب أفريقيا مساء اليوم الإثنين 1/7/2019 في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا.









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ويستضيف ملعب الإنتاج الحربي مباراة منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت دولة الإمارات، شاهد الآن مباراة منتخب المغرب اليوم كول كورة COOL KORA كورة جول KOOORA GOAL.













وكان منتخب المغرب قد فاز على ناميبيا 1-0 وساحل العاج 1-0، بينما منتخب جنوب أفريقيا خسر من ساحل العاج 1-0 وفاز على ناميبيا 1-0، شاهد الآن مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا يلا شوت | بث مباشر | yalla shoot كورة اون لاين.





تشكيلة المغرب المتوقعة لمواجهة جنوب إفريقيا:

تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة لمباراة جنوب أفريقيا: (ياسين بونو، أشرف حكيمي، المهدي بنعطية، غانم سايس، نبيل درار، حكيم زياش، كريم الأحمدي، يونس بلهندة، مبارك بوصوفة، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري).









تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا المتوقعة لخوض مباراة المغرب:

(رونوين ويليامز، سفيسو هلانتي، بولي مخوانزي، ثولاني هلاتشوايو، تاماساكنا مخيزي، كاموهيلو موكوتجو، دين فورمان، ليبوهانج مابوي، ثيمبا زواني، بيرسي تاو).









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