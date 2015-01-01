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محافظ الدقهلية حملتنا مستمرة لإزالة كافة الإشغالات وضبط الحالة المرورية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:02 م
محافظ الدقهلية حملتنا مستمرة لإزالة كافة الإشغالات وضبط الحالة المرورية
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محمد كشك
 
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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن حملتنا اليومية مستمرة لإزالة كافة الاشغالات وضبط الحالة المرورية في كافة الشوارع والطرق الرئيسية لتيسير حركة المواطنين،مؤكدا علي أن الشارع هو ملك لجميع المواطنين والقانون سيطبق علي الجميع والمخالف سيتم محاسبته.

وقال محافظ الدقهلية ان ملف النظافة من اولي اهتماماتنا وهناك جهد كبير للقضاء علي مشكلة القمامة داخل الشوارع والمواطن شريك اساسي في حل المشكلة عن طريق الالتزام بمواعيد المقررة لإلقاء القمامة والحفاظ علي المظهر الجمالي لكافة شوارع المحافظة.

وأشار شاروبيم إلى أن هناك متابعة مستمرة ليل نهار لكافة شوارع مدينة المنصورة لإعادة الحياة الطبيعية لها وعودة المنصورة لتكون عروس النيل ووضعها في مكانتها الطبيعية كونها عاصمة مصر الطبية.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية اليوم بشوارع حي غرب المنصورة التي شملت شوارع عبدالسلام عارف، والترعة،ومستشفى الصدر، والنخلة، وكلية الآداب، والجلاء، وسوق الجملة.
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