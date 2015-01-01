ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"وول مارت" الأمريكية تستثمر 1.2 مليار دولار في الصين

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:55 م
وول مارت الأمريكية تستثمر 1.2 مليار دولار في الصين
ارشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أعلنت شركة "وول مارت" لتجارة التجزئة عن اعتزامها استثمار ثمانية مليارات يوان (1.2 مليار دولار) في الصين على مدار السنوات العشر المقبلة لتحسين الخدمات اللوجستية.

وأضافت الشركة في البيان أنها ستنشئ أو تجدد أكثر من عشرة مراكز لوجستية في البلاد.

جاء البيان في أعقاب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قبل يومين في أوساكا اليابانية مما أنعش الآمال في توصل البلدين إلى اتفاق تجارة.

تسعى "وول مارت" إلى دمج شبكتها للبيع بالتجزئة في الصين مع حركة ”التجزئة الذكية“ المزدهرة في البلاد، حيث يبرم تجار التجزئة وعمالقة التكنولوجيا مثل مجموعة علي بابا وتنسنت القابضة صفقات للجمع بين التسوق عبر الإنترنت والتسوق التقليدي.
Advertisements
المزيد عن: المحادثات التجارية الاقتصاد الصينى الاقتصاد الدولى الاقتصاد الامريكى الاستثمارات الامريكية اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر