"وول مارت" الأمريكية تستثمر 1.2 مليار دولار في الصين

أعلنت شركة " وول مارت" لتجارة التجزئة عن اعتزامها استثمار ثمانية مليارات يوان (1.2 مليار دولار) في الصين على مدار السنوات العشر المقبلة لتحسين الخدمات اللوجستية.





وأضافت الشركة في البيان أنها ستنشئ أو تجدد أكثر من عشرة مراكز لوجستية في البلاد.





جاء البيان في أعقاب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قبل يومين في أوساكا اليابانية مما أنعش الآمال في توصل البلدين إلى اتفاق تجارة.





تسعى "وول مارت" إلى دمج شبكتها للبيع بالتجزئة في الصين مع حركة ”التجزئة الذكية“ المزدهرة في البلاد، حيث يبرم تجار التجزئة وعمالقة التكنولوجيا مثل مجموعة علي بابا وتنسنت القابضة صفقات للجمع بين التسوق عبر الإنترنت والتسوق التقليدي.