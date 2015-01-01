هاني شاكر ينشر كواليس بروفات حفله المرتقب بالمملكة العربية السعودية (صور)
الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:59 م
الفجر الفني
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نشر أمير الغناء العربي هاني شاكر، صورة له من بروفة حفله الذي يقيمه في جدة عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب قائلا: "من بروفة أمس مع الفرقة الموسيقية استعدادًا لحفل المملكة
العربية السعودية".
ويستعد المطرب الكبير هاني شاكر لإحياء حفل غنائي، في مدينة "جدة"
بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر إقامته يوم الجمعة 5 يوليو المُقبل، وذلك ضمن
حفلات "موسم جدة".
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