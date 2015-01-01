ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هاني شاكر ينشر كواليس بروفات حفله المرتقب بالمملكة العربية السعودية (صور)

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:59 م
هاني شاكر ينشر كواليس بروفات حفله المرتقب بالمملكة العربية السعودية (صور)
هاني شاكر
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

نشر أمير الغناء العربي هاني شاكر، صورة له من بروفة حفله الذي يقيمه في جدة عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتب قائلا: "من بروفة أمس مع الفرقة الموسيقية استعدادًا لحفل المملكة العربية السعودية".

 

ويستعد المطرب الكبير هاني شاكر لإحياء حفل غنائي، في مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر إقامته يوم الجمعة 5 يوليو المُقبل، وذلك ضمن حفلات "موسم جدة".

هاني شاكر ينشر كواليس بروفات حفله المرتقب بالمملكة العربية السعودية (صور)
هاني شاكر ينشر كواليس بروفات حفله المرتقب بالمملكة العربية السعودية (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر