هاني شاكر ينشر كواليس بروفات حفله المرتقب بالمملكة العربية السعودية (صور)

نشر أمير الغناء العربي هاني شاكر، صورة له من بروفة حفله الذي يقيمه في جدة عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب قائلا: "من بروفة أمس مع الفرقة الموسيقية استعدادًا لحفل المملكة العربية السعودية".

ويستعد المطرب الكبير هاني شاكر لإحياء حفل غنائي، في مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر إقامته يوم الجمعة 5 يوليو المُقبل، وذلك ضمن حفلات "موسم جدة".