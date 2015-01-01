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إرتفاع واردات فيتنام من السيارات إلى 79.9٪ في النصف الأول من العام

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:59 م
إرتفاع واردات فيتنام من السيارات إلى 79.9٪ في النصف الأول من العام
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ترجمة - منة الشريف
 
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أنفقت فيتنام ما يقرب من 3.7 مليار دولار أمريكي على استيراد السيارات والمكونات المصنعة بالكامل للتجميع في النصف الأول من هذا العام، مسجلة زيادة سنوية بلغت 79.9 في المائة.

ووفقًا لوزارة الصناعة والتجارة اليوم الاثنين على وجه التحديد، استوردت البلاد ما يقرب من 77800 سيارة مدمجة بالكامل تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 532.4 بالمائة في الحجم وبقيمة 424.8 بالمائة.

وفي عام 2018، أنفقت فيتنام ما يقرب من 5.4 مليار دولار أمريكي على استيراد السيارات والمكونات المصنعة بالكامل للتجميع، وشهدت انخفاضًا سنويًا بنسبة 2.6 في المائة.

وعلى وجه التحديد، استوردت البلاد حوالي 81،800 سيارة مبنية بالكامل بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 16٪ و19.9٪.

كما اقترحت الوزارة مؤخرًا إعفاء قطع غيار السيارات المحلية من ضريبة الاستهلاك الخاصة لتعزيز صناعة السيارات المحلية، لأن معدل التوطين يبلغ حاليًا 10 بالمائة فقط.
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المزيد عن: وزارة الصناعة والتجارة فيتنام استيراد السيارات
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