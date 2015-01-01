ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الشائعات" توضح حقيقة بيع مشروبات روحية في المملكة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:55 م
الشائعات توضح حقيقة بيع مشروبات روحية في المملكة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أوضحت هيئة مكافحة الشائعات، حقيقة مانشرته بعض الحسابات الوهمية عن رصد سيارة نقل مشروبات روحية في المملكة.

وأكدت الهيئة، أن هذا الأمر غير صحيح، مضيفة: "الفيديو لسيارة نقل عصيرات خالية من الكحول وتباع في متاجر الاطعمة الغذائية منذ سنوات".

وأفادت بأن المنتج عبارة عن عصير تفاح أو عنب فوار بلا كحول ويستخدم أيضًا في طبخ الأطعمة، وهذه الشركات تعرض منتجاتها منذ سنوات في متاجر الأطعمة الغذائية في دول عربية عديدة.

Advertisements
المزيد عن: مكافحة الشائعات مشروبات روحية حقيقة بيع المملكة الكحول
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر