"الشائعات" توضح حقيقة بيع مشروبات روحية في المملكة
الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:55 م
الفجر السعودي
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أوضحت هيئة مكافحة الشائعات، حقيقة مانشرته بعض الحسابات الوهمية عن رصد سيارة نقل مشروبات روحية في المملكة.
وأكدت الهيئة، أن هذا الأمر غير صحيح، مضيفة: "الفيديو لسيارة نقل عصيرات خالية من الكحول وتباع في متاجر الاطعمة الغذائية منذ سنوات".
وأفادت بأن المنتج عبارة عن عصير تفاح أو عنب فوار بلا كحول ويستخدم أيضًا في طبخ الأطعمة، وهذه الشركات تعرض منتجاتها منذ سنوات في متاجر الأطعمة الغذائية في دول عربية عديدة.
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