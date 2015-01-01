محافظ الدقهلية: إزالة تعديات على مساحة 504 أمتار ببلقاس

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قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه تم اليوم شن حملة مكبرة قامت بازالة تعديات على مساحة 504 أمتار أملاك دولة ببلقاس.



وأضاف محافظ الدقهلية، أن هذه المساحة كانت تمثل آخر جزءا مقتطعا تم التعدي عليه من داخل مساحة إجمالية تبلغ 108 فدان تقع بالوحدة المحلية بالجزاير مركز بلقاس، وتم ضمهم للمنطقة الصناعية بجمصة، وبذلك تم استرداد آخر جزء من التعديات لتصبح مساحة الـ108 أفدنة تتبع المنطقة الصناعية.



وشارك في الحملة اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومدير عام المنطقه الصناعية وبحضور اللواء أشرف عمارة مساعد مدير الأمن لفرقة غرب الدقهلية، وتم تنفيذ الإزالة وتسليم الأرض إلى المنطقه الصناعية بجمصه لتصبح مسؤلة عنها وحمايتها من أية إشغالات أو تعديات.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة إزالة أية تعديات وسرعة التنفيذ ومنع اي مخالفات على أراضي الدولة مهما كان صاحبها وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين والمنتفعين.