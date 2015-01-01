محافظ أسيوط يهنئ الشعب المصري بفوز المنتخب الوطني على أوغندا وتصدره المجموعة

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تقدم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بخالص التهاني القلبية للشعب المصري بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على منتخب أوغندا في الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 أمس والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل لا شئ ليصبح أول منتخب يحصل على العلامة الكاملة "9 نقاط" في مبارياته الثلاثة وتأهله إلى دور الستة عشر "أول مجموعته" التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.



وأشاد محافظ أسيوط - في بيان له اليوم - بالأداء البطولي والمشرف للاعبي الفريق والروح الحماسية التي أدوا بها المباراة متمنيًا لهم دوام التوفيق والفوز في المباريات المقبلة حتى التتويج بالبطولة الأهم على مستوى القارة الإفريقية لافتا أن الجماهير المصرية على ثقة تامة في أبطال المنتخب لإحراز لقب البطولة.



وأوضح المحافظ أن 50 مركز شباب ونادي رياضي بمختلف مدن ومراكز المحافظة تفتح أبوابها قبل أي مباراة لاستقبال جماهير وعاشقي كرة القدم ويتم توفير كافة الخدمات والتأمين لهم من أجل متابعة المباريات بسهولة ويسر وبالمجان مشيرًا إلى استمرار ربط غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام مع غرف العمليات الفرعية بمديرية الشباب والرياضة والوحدات المحلية للمراكز لسرعة تلقي أي بلاغات أو إخطارات بأي أحداث تعكر صفو الأجواء أثناء مشاهدة المبارايات.