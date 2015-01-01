والد وشقيق نجم المغرب في ملعب السلام لدعم أسود الأطلسي

بدأ الجمهور المغربي في التوافد على ملعب السلام وذلك لحضور مباراة المغرب وجنوب إفريقيا ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وضمن المنتخب المغربي تأهله من الجولة الثانية بعد فوزه على نامبيا وكوت ديفوار.

كما تواجد والد وشقيق يوسف النصيري لاعب المنتخب المغربي في مدرجات ملعب السلام بالقاهرة، من أجل متابعة ومساندة مهاجم أسود الأطلسي.

ويلتقي منتخب المغرب مع جنوب إفريقيا في السادسة مساء اليوم على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور بالدور الأول للمجموعة الرابعة في بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وحرص والد وشقيق لاعب ليجانس الأسباني على التواجد في المدرجات لتقديم الدعم المعنوي الواجب للاعب، في هذه المباراة التي يتطلع فيها أسود الأطلسي إلى الفوز لحصد العلامة الكاملة وضمان صدارة المجموعة.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار، بثلاث نقاط، ثم جنوب إفريقيا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.