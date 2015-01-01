ننشر تفاصيل منظومة الخبز الجديدة.. ومصدر عن موعد التطبيق: "الله أعلم"





كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الستار عن منظومة الخبز الجديدة، كاشفة أهم ملامحها وما تحمله للمواطن وصاحب المخبز والمطحن من حيث كيفية التعامل، ولكن الستار لا يزال مسدولاً على موعد تطبيقها، والذي كثر فيه لغط خلال الفترة الأخيرة، حسمه مسؤول رفيع المستوى بالوزارة.





وقال المسؤول، خلال تصريحات صحفية، إن موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة لا يعرف عنه أحد شيء "الله أعلم" على حد قوله، علاوة على أن الوزارة ستعلن ذلك رسميًا قبل موعد التطبيق، مشددًا على عدم الجدوى من ضرورة استباق الأحداث، مادام المواطن يحصل على رغيف الخبز من خلال البطاقة بثمن 5 قروش.





وترصد "الفجر" البنود الخاصة بمنظومة الخبز، التي نشرتها وزارة التموين عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت:

- تحرير سعر الدقيق بمعنى شراء الدقيق بالسعر الحر من المطحن المتعاقد مع المخبز





- وفقاً للمنظومة الجديدة فإنه يجوز لصاحب المخبز "البلدى"، شراء كمية الدقيق التى يريدها، دون أن يتقيد بحصة يومية.





- صاحب المخبز "الطباقى" يعامل فى المنظومة الجديدة وفقًا لما هو عليه حالياً، من حيث القواعد والحصة اليومية من الدقيق، على أن يتم ربطه بالمطاحن مباشرة ومعاملته كمعاملة المخبز البلدى .





- الحصول على الخبز فى المنظومة الجديدة، سيتم بواسطة كارت مشحون به فلوس بقيمة حصة المواطن من الدعم.





- نصيب الفرد فى المنظومة الجديدة 5 أرغفة يوميا، على أن لا يزيد ما يحصل عليه الفرد الواحد يومياً عن 40 رغيف، وعندما يقوم الفرد بتوفير جزء من حصته من الخبز ، يحصل فى المقابل على سلع تموينية أخرى، وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى.

- يجوز للأسرة الواحدة أن تحصل على حصتها فى الخبز مقدماً لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام، على أن يستثنى من ذلك الثلاث أيام الأخيرة فى الشهر، حيث لا يجوز خلالها صرف نصيب خبز مجمع مقدماً، ويتم خلالها صرف الخبز يومياً فقط.





- سعر الرغيف 5 قروش للجمهور تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية فرق تكلفة انتاج رغيف الخبز.





-يتم تحويل فرق تكلفة الخبز لحساب صاحب المخبز بالبنك يوميا.