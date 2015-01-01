عاجل ظهرت الان برقم الجلوس.. وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.





وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالب/طالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.





ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.





وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:





- عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.





- عدد طلبة التعليم الفندقي (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.





- عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.





- عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.





الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.













كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:





- عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.





- عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.





- عدد طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.





- عدد طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.





الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.













وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج:





إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (12443) طالب وطالبة بنسبة نجاح 48,82% بانخفاض 17,2% عن العام الماضي.





وبشأن طلبة الإعداد المهني:





بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (65452) طالب وطالبة بنسبة نجاح 59,42% بانخفاض 91,5% عن العام الماضي.





رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 - دبلوم صناعي - زراعي -تجاري - فندقي

