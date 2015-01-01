الكشف عن أسماء الراحلين في ريال مدريد
الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:26 م
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن أسماء اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة
"موندو ديبورتيفو" أنه بعد رحيل ماركوس يورنتي لاعب ريال مدريد، إلى صفوف
الغريم أتلتيكو، هناك 5 لاعبين سيخرجون من صفوف الملكي في القريب العاجل.
وأشارت إلى أن
راؤول دي توماس هو الأقرب لمغادرة النادي الأبيض إلى بنفيكا البرتغالي في صفقة تبلغ
قيمتها 20 مليون يورو.
وأضافت أن ثيو
هيرنانديز على وشك الرحيل لصفوف ميلان الإيطالي مقابل 20 مليون يورو، بجانب ماتيو كوفاسيتش،
لاعب الوسط الذي قضى الموسم الماضي معارًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي.
وأشارت الثنائي
بورخا مايورال ومارتن أوديجارد، ضمن الخماسي القريب من الرحيل إلى ريال سوسييداد
الإسباني وباير ليفركوزن الألماني.
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