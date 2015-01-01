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الطالبات يتفوقن على الطلاب.. التعليم تُعلن أوائل الدبلومات الفنية 2019

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:19 م
الطالبات يتفوقن على الطلاب.. التعليم تُعلن أوائل الدبلومات الفنية 2019
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الأوائل في الدبلومات الفنية 31 منهم 24 بنت و7 أولاد فقط وهذة الظاهرة متكررة بسبب إلتزام الفتيات وخوضهم تخصصات جديدة 

وأضاف خلال مؤتمر اعلان نتيجة الدبلومات الفنية، أن 600 الف طالب يدرسون في مرحلة أولى ثانوي ، و 700 الف الدبلومات الفنية ، و700 ألف أخرى في الثانوية العامة. 

وأشار إلى ثبوت ظاهرة الغش الجماعي وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها ولن نتقبل وساطة في هذا الأمر واتم ؛ ان نسبة النجاح في الدبلومات الفنية بلغت 62% ، المزدوج 82% الأعداد المهني 42% ؛ وفي نظام الخمس سنوات بلغت 86%

وبدء منذ قليل المؤتمر الصحفي التي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان الوازرة، حيث ستعلن رسميًا عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 / 2019، ومن المنتظر أن تكشف الوزارة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للطلبة الأوائل أولًا تكريمًا لتفوقهم.

                                                 رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس


نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
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