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"الشباب" تنظم دورة إدارة الأزمات بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:28 م
الشباب تنظم دورة إدارة الأزمات بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
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أسماء قورة
 
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تنظم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورات إدارة الأزمات للحاصلين على دورة أكاديمية ناصر في مجال الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي في المرحلة العمرية من 18 إلى 42 عام، وذلك خلال الفترة من 21 12 2019 الى 2 1 2020 بمقر أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وأعلنت الوزارة أنه على الراغبين في الاشتراك يرجى التوجه شخصيًا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة ش 16 يوليو – ميت عقبة أمام نادي الزمالك الدور السادس "الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية".

وأشارت إلى أنه لاستيفاء متطلبات الاشتراك بالدورة يجب إحضار "صورة شهادة الحصول على دورة أكاديمية ناصر في مجال الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي، صورة الرقم القومي، دفع قيمة الاشتراك 400 جنية قيمة الاشتراك شاملة الإقامة والاعاشة للمحافظات، موضحة أنه لا يوجد إقامة وإعاشة لمحافظتي القاهرة.
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