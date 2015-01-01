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نائب الوزير لشئون التعليم الفني: هناك دعم من الرئيس السيسي غير مسبوق

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:25 م
نائب الوزير لشئون التعليم الفني: هناك دعم من الرئيس السيسي غير مسبوق
محمد مجاهد
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ريم محمود
 
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قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ ٧٠٠ ألف طالب، ويوجد ٧٠ تخصصا في الدبلومات الفنية، ويتم وضع ٢٠٠٠ امتحان كل عام.

وأضاف "مجاهد" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يستغرب تفوق البنات في التعليم الفني على الأولاد.

وأشار إلى أنه توجد مبادرات جديدة لتطوير التعليم الفني، أبرزها مدارس التكنولوجيا الحديثة لخدمة احتياجات سوق العمل.

وأورد أن الوظائف الآن، لا تقول للخريج: "سمعني الكتاب اللي أنت حفظته"، ولكنها تبحث عن الخريج صاحب المهارات وهو ما تسعى إليه حاليا التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع أن اهتمام الدولة بالتعليم، اهتمام حقيقي، ويوجد دعم من الرئيس غير مسبوق، وأن الوزارة تسعى إلى عدم استغلال الطلاب الخريجين من التعليم الفني في عدد ساعات عمل أكثر من اللازم.
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