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"الأرصاد": نتعرض لنشاط للرياح سيلطف شعورنا بحرارة الطقس

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:25 م
الأرصاد: نتعرض لنشاط للرياح سيلطف شعورنا بحرارة الطقس
طقس
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي، وإن ارتفعت عن معدلها فلا يزيد معدل ارتفاعها عن درجتين.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أن نسبة الرطوبة مرتفعة بشكل كبير، وترتفع بشكل أكبر في الليل والساعات الأولى من الصباح، محذرة من وجود شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

ونوهت أن هناك نشاط للرياح مثير للأتربة خاصة على سيناء، حيث سيلطف نشاط الرياح من حرارة الطقس.
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