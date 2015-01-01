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تطبيق جديد "يُعري" النساء من ملابسهن تمامًا.. وطلب إحاطة للحكومة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:23 م
تطبيق جديد يُعري النساء من ملابسهن تمامًا.. وطلب إحاطة للحكومة
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إسلام شعراوي
 
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تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تداول عدد من صفحات مواقع التواصل، تطبيقا إلكترونيا يستطيع تعرية النساء من ملابسهن ويجردهن مما يرتدين تمامًا.

وقال أبو طالب: "قام أحد المتخصصين في أجهزة الكمبيوتر بتطوير تطبيق إلكتروني يقوم بتجريد الأشخاص من ملابسهن وخاصة النساء، ويجعلهم عراة تمامًا، وذالك بمجرد أن يدوس الشخص على زر".

وتابع: "بعد حالة الجدل الواسعة التي أثارها هذا التطبيق، قامت عدد من الدول باتخاذ إجراءات صارمة لإغلاقه، وذالك بسبب حجم الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها".

وشدد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر شديد الخطورة، ويحذر بكوارث بالغة في مصر حيث يتنافى مع تقاليدنا كمجتمع شرقي، ويخالف عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، فضلًا عن أنه يهدد كيان المجتمع المصري، وتماسك الأسر المصرية، الأمر الذي يتحتدم علينا سرعة التعامل معه، مُطالبا أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل عدم تداول هذا التطبيق، وإنفاذ القانون في حال استخدامه وإخطار الجهات الرسمية المناط بها إتخاذ هذه الإجراءات.
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المزيد عن: طلب احاطة تعرية النساء تطبيق إلكتروني النائب خالد أبو طالب الحكومة
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