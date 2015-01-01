امتحاني اللغة الفرنسية والتربية الوطنية يرسمان الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالفيوم

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عبر طلاب الثانوية العامة بالفيوم، اليوم الإثنين، عن سعادتهم وفرحتهم، عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، وأكد الطلبة أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وجميع الأسئلة سهلة ومباشرة ومن المنهج المدرسي.



وأعرب الطلاب، عن فرحتهم عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، مؤكدين أنه سهل وجاء في مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة مباشرة، واصفيه بأنه داوي أرق وتعب ومجهود عام كامل كلل بالفرحة وجبرهم.



وقالت "هبه محمود " طالبة بمدرسة عائشة حسانين الثانوية، شعبة أدبي، بإن امتحان اللغة الفرنسية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وسهل جدا ومباشر ولا يوجد به اى تكات.



وأضافت " يسرا على" طالبة بمدسة عائشة حسانين الثانوية، شعبة أدبي، أن الفرنساوي جاء علي سهل جدا ولم نكن نتوقع أن تأتى الاسئلة بهذه السهولة واليسر.



و أكد الاستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوي في أمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.



يُذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لطلاب الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم 16579 طالب + 7 طلاب مدرسة النور للمكفوفين.عدد اللجان 35 لجنة (34 لجنة + لجنة مدرسة النور للمكفوفين).



