مجدي الهواري: عروض ٣ أيام في الساحل بجدة كاملة العدد حتى قبل الدعاية

كشف المخرج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو المنتجة لمسرحية "٣ أيام في الساحل" بطولة النجم محمد هنيدي، أن التذاكر الخاصة بكافة العروض المقرر تقديمها علي المسرح العربي في جدة بدءاً من بعد غد الأربعاء اوشكت علي النفاذ بالكامل.

وأعرب "الهواري" عن سعادته البالغة بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات حتي قبل ان تبدأ الحملات الدعائية بمدينة جدة ، مشددا علي ان هذا ليس بغريب علي الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة و الموهوب محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.

وأكد مخرج ومنتج المسرحية ان حجم الاحتفاء بالعمل في المملكة سواء علي المستوي الشعبي او الرسمي من خلال هيئة الترفيه وشركة صلة يعكس طبيعة علاقات الأخوة المحبة المعتادة بين الشعبين المصري والسعودي.

مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين و يشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.