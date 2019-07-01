نتيجة الدبلومات الفنية بعد قليل.. الأوائل 31 طالبا منهم 24 فتاة
الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:18 م
ريم محمود
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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 600 ألف طالب يدرسون في مرحلة أولى ثانوي، و700 ألف طالب بالدبلومات الفنية، و700 ألف طالب في الثانوية العامة.
وأضاف خلال مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، أن عدد الأوائل في الدبلومات الفنية 31 طالبا منهم 24 فتاة و7 أولاد فقط، وهذه الظاهرة متكررة بسبب التزام البنات وخوضهم تخصصات جديدة.
وأشار إلى ثبوت ظاهرة الغش الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية فيها، ولن تقبل وساطة في هذا الأمر.
وأوضح ان نسبة النجاح في الدبلومات الفنية بلغت 62% ، المزدوج 82% الأعداد المهني 42%؛ وفي نظام الخمس سنوات بلغت 86%.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت، أن الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم الإثنين 1/7/2019 في مؤتمر صحفي بمقر ديوان الوزارة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
وانتهت "التربية والتعليم" من إجراءات إعلان نتيجة طلاب المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للدور الأول عام 2019.
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