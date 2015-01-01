مدحت العدل يكشف كواليس المشهد الأول في مسيرة عزت أبوعوف

رحل الفنان عزت أبو عوف عن عالمنا، صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ٧١ عامًا، بعد صراع مع مرضي القلب والكبد.

درس الراحل الطب في الجامعة لكنه اختار الفن بديلًا، فتفرغ للموسيقى والعزف على الأورج، وشكل فرقة غنائية مع شقيقاته الأربع، وسماها "الفور إم"، والتي حققت نجاح كبير على مستوى العالم العربي، وساهم "أبو عوف" في اكتشاف العديد من المواهب الفنية، أبرزها الهضبة عمرو دياب ومحمد فؤاد.

لم تستمر الفرقة طويلًا، واتجه "أبوعوف" للتمثيل، وكان لقاؤه الأول مع جمهور الشاشة الكبيرة من خلال فيلم "آيس كريم في جليم" في عام ١٩٩٢، إخراج خيري بشارة، وبطولة عمرو دياب.

وكشف "مدحت العدل" عن كواليس المشهد الأول للراحل عبر تغريدة على "تويتر": "‏المرة الأولي التي مثل فيها د.عزت أبو عوف كان أول مشهد أكتبه في حياتي في فيلم ( أيس كريم في جليم) وأبهرني وأبهر خيري بشارة ببساطته وتلقائيته ..كان التصوير في ماستر بالطريق الصحراوي لصاحبه الراحل والصديق لواء إسماعيل ثابت رحم الله الجميع ..تاريخ".