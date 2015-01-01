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رئيس مسابقات الكاف: فخور بوجودي في مصر التي أثببت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:08 م
رئيس مسابقات الكاف: فخور بوجودي في مصر التي أثببت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات
رئيس مسابقات الكاف
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محمد الصو
 
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قال النيجيري سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، إنه فخور للغاية لأنه كان من المسئولين بالكاف الذين اختاروا مصر لاستضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الحالية، وأنه مع مرور الوقت ثبت صحة قرارهم.


وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بأنه زار جميع الملاعب مع بداية اختيار مصر لاستضافة الحدث، ومع كل مرة يجري فيها زيارة منذ شهر يناير، يرى حجم الإنجاز الهائل الذي يتحقق على أرض الواقع، واصفا بأن ما حدث في ملاعب البطولة والمنشآت المختلفة بمثابة معجزة لأن الوقت بين البدء في العمل والانتهاء منه قصير للغاية.


وأشار إلى أنه فخور بوجوده في مصر التي أثببت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات بسهولة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي شكوى من ارتفاع درجات الحرارة لأن الكل يعلم موعد البطولة وتعديل المواعيد لتقام في الصيف، وأن الاتحاد الإفريقي راعى ذلك بتحديد فترتين لشرب المياه خلال المباريات لمساعدة اللاعبين على تخطى مشكلة ارتفاع درجات الحرارة.


وكشف سامسون عن أن اللجنة المنظمة قررت إلغاء الفترات المخصصة للمنتخبات للسير على أرضية الملاعب التي تقام عليها المباريات، من أجل عدم إجهاد أرضية الملاعب التي تعاني بسبب توالي المباريات، والاكتفاء بالمباريات الرسمية فقط.

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