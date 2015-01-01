باقي من الزمن ساعة.. رابط سريع لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية فور ظهورها





رابط سريع لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية فور ظهورها



وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية يتم الاعلان عنها في توقيت واحد، وينتظر الطلاب الاعلان الرسمي عن اعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم لمعرفة التقديرات والمجموع الكلي.

باقي من الزمن ساعة وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وستقوم بنشر رابطا إلكترنيا سيسهل على الطلاب معرفة نتائجهم، وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على التقديم للطلاب رابط سريع وفعال لسهولة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس لعام 2019