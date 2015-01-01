ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باقي من الزمن ساعة.. رابط سريع لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية فور ظهورها

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:02 م
باقي من الزمن ساعة.. رابط سريع لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية فور ظهورها
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
باقي من الزمن ساعة وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وستقوم بنشر رابطا إلكترنيا سيسهل على الطلاب معرفة نتائجهم، وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على  التقديم للطلاب رابط سريع وفعال لسهولة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس لعام 2019

                   رابط سريع لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية فور ظهورها  


نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس


نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية يتم الاعلان عنها في توقيت واحد، وينتظر الطلاب الاعلان الرسمي عن اعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم لمعرفة التقديرات والمجموع الكلي.
Advertisements
المزيد عن: وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس نتيجه الدبلومات الفنيه نتيجه التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نتيجة الدبلوم نتيجة الثانويه العامه بوابه المستقبل بوابة الثانوى الفنى بوابة التعليم الفنى البوابة المصرية للتعليم الفنى natega fany emis gov eg
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر