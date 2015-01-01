ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اللحظات الأولى لانفجار الجسم المجهول في قبرص (فيديو)

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:07 م
اللحظات الأولى لانفجار الجسم المجهول في قبرص (فيديو)
انفجار الجسم المجهول
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد اللحظات الأولى لانفجار جسم مجهول في قبرص.

                 

ويظهر الفيديو مكان الانفجار، حيث يمكن ملاحظة أجزاء من الجسم المجهول وارتفاع الدخان من النيران المنتشرة في المنطقة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات شمال قبرص الانفصالية أن جسما طائرا مجهولا تحطم شمالي العاصمة القبرصية نيقوسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

 

ومن جهة أخرى، كشف الخبير والمحلل العسكري القبرصي أندرياس بانتراس للصحيفة أن الأجسام التي سقطت هي صواريخ تابعة لمنظومة "إس 200" روسية الصنع.

 

ويذكر أن الدفاعات التابعة للجيش السوري قد تصدت، يوم أمس الأحد، لطائرات إسرائيلية شنت غارات على مواقع عسكرية سورية.


Advertisements
المزيد عن: قبرص جسما مجهولا انفجار الجسم المجهول الواصل الجسم المجهول
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر