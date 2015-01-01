اللحظات الأولى لانفجار الجسم المجهول في قبرص (فيديو)
الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:07 م
وكالات
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انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي
يرصد اللحظات الأولى لانفجار جسم مجهول في قبرص.
ويظهر الفيديو مكان الانفجار، حيث يمكن
ملاحظة أجزاء من الجسم المجهول وارتفاع الدخان من النيران المنتشرة في المنطقة.
وفي وقت سابق، أعلنت سلطات شمال قبرص الانفصالية
أن جسما طائرا مجهولا تحطم شمالي العاصمة القبرصية نيقوسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم
الاثنين.
ومن جهة أخرى، كشف الخبير والمحلل العسكري
القبرصي أندرياس بانتراس للصحيفة أن الأجسام التي سقطت هي صواريخ تابعة لمنظومة
"إس 200" روسية الصنع.
ويذكر أن الدفاعات التابعة للجيش السوري
قد تصدت، يوم أمس الأحد، لطائرات إسرائيلية شنت غارات على مواقع عسكرية سورية.
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