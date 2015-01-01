ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعثة الزمالك تغادر إلى قبرص

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:07 م
بعثة الزمالك تغادر إلى قبرص
بعثة الزمالك
Advertisements
طباعة
رامي بشاي
 
Advertisements
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى قبرص في الثانية ظهر اليوم الاثنين استعدادا للدخول في معسكر مغلق لمدة 13 يوما هناك استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز. 


ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكر قبرص 4 مباريات ودية في أيام 5 و 8 و10 و12 يوليو الحالي.


وتتكون بعثة الزمالك منأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وخالد جلال المدير الفني وعبدالحميد بسيوني المدرب العام وامير عزمي مجاهد وتامر عبدالحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام للكرة وأحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي وسعد عابدين إداريين والجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة والشيف الخاص للبعثة شريف صابر .

واختار الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال 25 لاعبا لخوض معسكر قبرص.
Advertisements
المزيد عن: قبرص الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر