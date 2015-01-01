بعثة الزمالك تغادر إلى قبرص

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى قبرص في الثانية ظهر اليوم الاثنين استعدادا للدخول في معسكر مغلق لمدة 13 يوما هناك استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.







ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكر قبرص 4 مباريات ودية في أيام 5 و 8 و10 و12 يوليو الحالي.





وتتكون بعثة الزمالك منأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وخالد جلال المدير الفني وعبدالحميد بسيوني المدرب العام وامير عزمي مجاهد وتامر عبدالحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام للكرة وأحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي وسعد عابدين إداريين والجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة والشيف الخاص للبعثة شريف صابر .

