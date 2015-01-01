عاجل.. "فضل" يعلن منع مشجع جزائري من حضور أمم إفريقيا لخروجه عن النص
الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:02 م
محمد الصو
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كشف محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق ومدير بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر، والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري عن أنه لا يوجد أي تضييق على الجماهير في عملية الدخول إلى المدرجات.
وأضاف فضل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث
عن تنظيم أمم إفريقيا، أن اللجنة المنظمة تسعى لتسهيل إجراءات دخول الجماهير إلى المدرجات
في المباريات المقبلة بشكل أيسر.
واستطرد مدير البطولة أن اللجنة قامت بمنع مشجع
جزائري من حضور المباريات المقبلة وذلك بسبب خروجه عن النص من أجل الحفاظ على سلامة
الجماهير.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها
الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى
فى السودان عام 1957.
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