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النشاط الصناعي في ألمانيا يواصل انكماشه للشهر السادس على التوالي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:56 م
النشاط الصناعي في ألمانيا يواصل انكماشه للشهر السادس على التوالي
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 واصل النشاط الصناعي في ألمانيا انكماشه للشهر السادس على التوالي خلال يونيو الماضي، وإن كان ذلك أفضل أداء في 4 أشهر.

وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث اليوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 45 نقطة في حزيران الماضي وهو أعلى مستوى في 4 أشهر، كما أنه مستوى أعلى من 44.3 نقطة المسجل في مايو السابق له.


أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن النشاط الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي سيسجل مستوى 45.4 نقطة خلال الشهر الماضي.

ويعد مستوى 50 نقطة هو الذي يفصل الانكماش عن النمو داخل النشاط الصناعي، حيث أن مستوياته أدنى 50 نقطة تعني انكماش النشاط، أما أعلى 50 نقطه فإن ذلك يشير إلى نموه.

وأشارت البيانات إلى أن ضعف الطلب الخارجي، وتباطؤ قطاع السيارات واصل في الضغط على أوامر الحجوزات، والتي أدت بدورها نحو انخفاضات في كل من المخرجات والتشغيل.

وتابع التقرير: "أسعار المدخلات هبطت بأسرع وتيرة على الإطلاق في شهر يونيو الماضي متأثرة بالتدهور في نشاط الشراء".

وأوضح البيان أن الإنتاج تراجع بمعدل قوي ومتسارع قليلاً في الشهر الماضي، إلا أن الانخفاض لايزال أضعف في الأوامر الجديدة.

وبحلول الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1324 دولار.

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