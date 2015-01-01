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فضل يكشف حقيقة تضييق الخناق على الجماهير بالكان

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:04 م
فضل يكشف حقيقة تضييق الخناق على الجماهير بالكان
محمد فضل
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محمد الصو
 
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أكد محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق ومدير بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر، والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري، أنه لا يوجد أي تضييق على الجماهير في عملية الدخول إلى المدرجات.


وأضاف فضل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن تنظيم أمم إفريقيا، أن اللجنة المنظمة تسعى لتسهيل إجراءات دخول الجماهير إلى المدرجات في المباريات المقبلة بشكل أيسر.


كما أكد مدير بطولة أمم أفريقيا، أن الإجراءات الأمنية التي يتم عملها تأتي لسلامة الجماهير والضيوف وليس للتضييق علي الجماهير إطلاقاً.


واستطرد مدير البطولة أن اللجنة قامت بمنع مشجع جزائري من حضور المباريات المقبلة وذلك بسبب خروجه عن النص من أجل الحفاظ على سلامة الجماهير.


وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

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المزيد عن: محمد فضل جماهير افريقيا امم افريقيا الكان الافريقي
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