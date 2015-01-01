فضل يكشف حقيقة تضييق الخناق على الجماهير بالكان

أكد محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق ومدير بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر، والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري، أنه لا يوجد أي تضييق على الجماهير في عملية الدخول إلى المدرجات.





وأضاف فضل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن تنظيم أمم إفريقيا، أن اللجنة المنظمة تسعى لتسهيل إجراءات دخول الجماهير إلى المدرجات في المباريات المقبلة بشكل أيسر.



