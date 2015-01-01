رئيس "المستنسخات الأثرية": "تعاون غير مسبوق مع الطيران لتسويق منتجاتنا وأشهرها الملك توت"

قال الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة النماذج الأثرية بوزارة الأثار، إن هذا التعاون هو الأول من نوعه بين الوزارة ومصر للأسواق الحرة التابعة لإدارة شركة مصر للطيران.





وأكد أن المستنسخات التي تنتجها وحدة النماذج موثقة من الوزارة، وأنها ذات جودة عالية، وأسعار مناسبة.





وأضاف أن من أهم المستنسخات التي سيتم عرضها وبيعها بمنافذ الأسواق الحرة هي عبارة عن مستنسخات لمجموعة الملك توت عنخ آمون باعتباره الأشهر بين ملوك قدماء المصريين، وغيرها مثل الكاتب المصري ومجموعة من الحلي والخزف الإسلامي وتماثيل ولوحات وأيقونات قبطية.





يذكر أن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ورضا متولي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة وقعا بروتوكولًا ثنائيًا للتعاون بين وزارتي الآثار والطيران المدني لعرض وبيع المستنسخات التي تنتجها وحدة النماذج الأثرية بالوزارة وذلك بمنافذ السوق الحرة بمطار القاهرة الدولي و غيرها في مطارات الجمهورية.





وجاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في إطار حرص وزارة الآثار على إبراز الحضارة المصرية أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم وجذب وتنشيط حركة السياحة والنهوض بالاقتصاد المصري.



