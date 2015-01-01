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الكاف يوافق على طلب غانا باستمرار إقامتها في الاسماعيلية على نفقتهم الخاصة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:00 م
الكاف يوافق على طلب غانا باستمرار إقامتها في الاسماعيلية على نفقتهم الخاصة
منتخب غانا
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أميرة فطيم
 
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طالبت بعثة منتخب غانا مسئولي الاتحاد الإفريقى لكرة القدم باستمرار إقامتهم بمدينة الإسماعيلية فى حالة استمرارهم بالبطولة.


ويواجه المنتخب الغاني نظيره غينيا بيساو، غدًا الثلاثاء، على ملعب ستاد السويس الجدي في الجولة الختامية لدور المجموعات.


ووافق مسئولو الكاف على طلب الغانيين ولكن بشرط أن تكون الإقامة على نفقتهم الخاصة.


جاء طلب بعثة المنتخب الغاني بالإقامة في الإسماعيلية بناء على رغبة اندريا أيو قائد المنتخب الذى يتفاءل بالمدينة، حيث أقام بها خلال فترة تواجده رفقة منتخب الشباب في بطولة كأس العالم للشباب عام 2009 والتى فاز بها المنتخب الغاني.


ويشارك المنتخب الغاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بمصر، حيث يتواجد بالمجموعة السادسة رفقة كل من الكاميرون، بيني وغينيا بيساو.

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