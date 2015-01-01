"مدبولي" يتابع مع وزير الري موقف مشروعات تنمية جنوب الوادي ومحافظة المنيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، لبحث موقف مشروعات تنمية جنوب الوادي ومحافظة المنيا.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض المخطط العام لأعمال التنمية في منطقة جنوب الوادي، ومنها مزرعة الرياح، وبعض الأنشطة القائمة على المياه الجوفية، وكذا تم عرض نتائج الأبحاث التي أجريت على التربة لتحديد مدى صلاحيتها للأنشطة الزراعية.





وعرض وزير الموارد المائية والرى جهود الوزارة لتوفير كافة الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المائية، والإجراءات التى قامت بها وزارة الري لإدارة الموسم في إطار التحديات المائية القائمة.





ومن جانبه وجه رئيس الوزراء بأن يُراعى عند إقامة أية مشروعات تنموية إعادة استخدام المياه، وتطبيق طرق الرى الموفرة للمياه مثل الري بالتنقيط، والري تحت السطح، أخذاً في الاعتبار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بحسن إدارة مواردها المائية.



