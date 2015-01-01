ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع الأصول المالية في تركيا خلال تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:53 م
ارتفاع الأصول المالية في تركيا خلال تعاملات اليوم الاثنين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
 ارتفعت الأصول المالية في تركيا خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجع الاحتمالات المتعلقة بتطبيق عقوبات أمريكية ضد تركيا نتيجة شراء أنظمة الدفاع الروسية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد أن نظام أسلحة "إس400" سيتم توصيلها في النصف الأول من شهر يوليو الجاري، مضيفاً أنه سمع بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي بأنه لن يُطبق أي عقوبات.


وشدد أردوغان: "نحن شركاء استراتيجيون مع الولايات المتحدة ووفقاً لذلك فإنه لا يحق لأحد أن يتدخل في الحقوق السيادية لأنقرة".

وانتشرت تقارير صحفية في الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تدرس تطبيق عقوبات ضد تركيا نتيجة مشترياتها من النظام الدفاع الصاروخي الروسي.

وبحلول الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار بنحو 1.9 بالمائة لتهبط العملة الأمريكية عند 5.6834 ليرة.

أما على صعيد مؤشر البورصة التركية "بي.أي.أس.تي100" فسجل ارتفاعاً بنحو 2.7 بالمائة خلال تلك الفترة عند 99060.3 نقطة.
Advertisements
المزيد عن: تركيا الاقتصاد التركى الاصول في تركيا اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان اخبار اقتصاد مصر اليوم احبار اقتصاد مصر اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر