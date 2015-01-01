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إطلاق سراح 6 أتراك محتجزين من قبل قوات "حفتر" في ليبيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:50 م
إطلاق سراح 6 أتراك محتجزين من قبل قوات حفتر في ليبيا
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مـحــمد حســــــــــين
 
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ذكرت  شبكة "سي إن إن ترك"، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق سراح ستة مواطنين أتراك احتجزوا في ليبيا على أيدي قوات موالية لقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.

وفي الوقت نفسه، حددت محطة "إن تي في" أن جميع المواطنين الأتراك الستة كانوا بحارة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، قولها، إنه "جرى إخلاء سبيل 6 بحارة أتراك، كانوا محتجزين لدى قوات حفتر، عادوا إلى السفينة مع أصحاب الشركة الليبيين، وقرروا مواصلة عملهم بإرادتهم".


وأعلنت سلطات مدينة أجدابيا الليبية التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، يوم الأحد، عن اعتقال مواطنين تركيين في أجدابيا.

بيد أن وزارة الخارجية التركية، قالت، إن ستة مواطنين أتراك احتُجزوا. كما قالت إن تركيا ستستهدف قوات حفتر إذا لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأتراك قريبًا.


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