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"العسكري السوداني": لن نسمح بالإخلال بالأمن والتعرض لحياة المواطنين

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:53 م
العسكري السوداني: لن نسمح بالإخلال بالأمن والتعرض لحياة المواطنين
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المزيد عن: حياة المواطنين العسكري السوداني الإخلال بالأمن
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