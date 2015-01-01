حكم رواندي لإدارة مباراة تونس وموريتانيا

أعلن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مباراة مباراة منتخب تونس وموريتانيا، ببطولة الأمم الإفريقية.





وأسندت لجنة الحكام، المباراة للحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا كحكم ساحة، ويعاونه كلا من الحكم الموزمبيقي أرسني مارينجوني كمساعد أول، والغيني سيديبي سيديكي كمساعد ثاني، والبوروندي باسيفيك ندابهاوينمانا الحكم الرابع.



