مدير "تعليم الإسماعيلية" يشهد محاضرة القيادات المدرسية حول الشئون المالية



وشرح جمال عويضة الموجه العام المالي والإداري بالمديرية كيفية التعامل مع ملفات التقديم للصفوف الأولى طبقا للكتاب الدوري رقم 41 والكتاب الدورى رقم 1 لسنه 2019 والذي منح خدمة إضافية لصالح أولياء الأمور وتيسيرا في المعاناة في تسديد المصروفات وهي خدمة اختيارية إليكترونية وهي متاحة من خلال شركة متخصصة منتشرة في جميع الأماكن والتعامل مع أولياء الأمور الي جانب إجراءات الجرد الفعلي وتشكيل لجان لاستلام وفحص الكتب وكذلك كيفية تنفيذ النشرات الصادرة من المدرسة.





ومن جانبه أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير المديرية على أهمية أن يكون مدير المدرسة ملما بكافة الأمور المالية والإدارية.



ولفت إلى أنه لا يجب أن يكون متساهلا في التعامل مع عدد من الملفات المهمة في إدارة المدرسة وخاصة الشئون المالية وتابع خلال مناقشات مع الحضور انه تقرر عقد محاضرة خاصة حول فن الإتيكيت ومخاطبة الرؤساء مشيرا الي ان هناك برتوكول يجب أن يتبعه المسئول في المكاتبات مع القيادات وهو أمر يحدث للمرة الأولي فى تعليم الإسماعيلية.



وأشار الي أهم الاحتياجات للقيادات المدرسية والتى ستقوم بتغطيتها اللقاءات القادمة حيث يتضمن اللقاء القادم يوم الثلاثاء 16 يونيو بمسرح تكنولوجيا المعلومات ويدور حول الشئون المالية وأعمال السكرتارية وأهم المشكلات المالية التى تواجه مدراء المدارس.



شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اللقاء الثاني لإدارة المؤسسة التعليمية " رؤية عصرية " والتي تتوالي لقاءاتها أسبوعيا ودارت ورشة عمل اليوم حول الشئون المالية بحضور مديري المدارس الابتدائية على مستوى الإدارات الثمانية ورؤساء أقسام التعليم الابتدائي وعدد من أعضاء المتابعة ومدراء ووكلاء الإدارات.