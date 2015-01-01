بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. الحقيقة الكاملة لتسمم الرئيس التونسي

قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إنه "لا يستبعد وجود مخطط للتخلص من الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الذي يرقد منذ الخميس الماضي بالمستشفى العسكري في العاصمة التونسية، عقب تعرضه إلى وعكة صحية وصفت بـ"الحادة".

واعتبر الغنوشي، في مقابلة مع تلفزيون "حنبعل" التونسي، مساء أمس الأحد، أن "لا معلومات دقيقة لديه بخصوص تعرض الرئيس الباجي قائد السبسي لحالة تسمم، وذلك في رده على سؤال حول تصريحات سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، التي قال فيها إن الرئيس تعرض لتسمم وأن كلا من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ورئيس البرلمان محمد الناصر، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أحبطوا ما قال إنها "محاولة انقلابية".

وقال الغنوشي: إن "هناك من يرى أن الباجي قائد السبسي، هو الركيزة الرئيسية في المنظومة الديمقراطية ولا أستبعد فرضية التخطيط للتخلص منه".

وحول المحاولة الانقلابية التي تحدث عنها رئيس حزب الوطني الحر سليم الرياحي، أفاد الغنوشي بأن "الانقلاب يفترض وجود جيش انقلابي"، مشددا على أن الجيش الوطني التونسي هو الذي أشرف على أول انتخابات ديمقراطية عام 2011 مقابل جيوش انقلبت على الديمقراطية مضيفا بالقول:"جيشنا حمى الديمقراطية ولم ينقلب عليها ونتوجه إليه بالتحية".

وكان رئيس حزب الوطني الحر التونسي سليم الرياحي، عبر في تدوينة له نشرها عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، "عن ارتياحه لتخطي الرئيس الباجي قايد السبسي المضاعفات الصحية التي جدت على إثر حالة التسمم التي تعرض لها مؤخرا".

وأعلنت الرئاسة التونسية، يوم الخميس الماضي، أن "السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، ومازال بالمستشفى حتى الآن.