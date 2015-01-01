ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا...تشيلسي يعلن رحيل هيجواين وأربعة لاعبين عن صفوفه

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:36 م
رسميا...تشيلسي يعلن رحيل هيجواين وأربعة لاعبين عن صفوفه
هيجواين
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، صباح اليوم الإثنين، عن رحيل 5 لاعبين من صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب انتهاء عقودهم.


وقال الموقع الرسمي للنادي اللندني عبر موقعه الرسمي، إن الخماسي "جاري كاهيل، وجونزالو هيجواين، وروبيرت جرين، وإدواردو، وكيلي سكوت" سيكونوا خارج ملعب ستامفورد بريدج، بسبب انتهاء عقودهم في 30 يونيو الماضي.


وكتب الموقع الرسمي للبلوز، "كل التوفيق للخماسي الراحل بالصيف، نتمنى لكم فترة مميزة مع أنديتكم الجديدة بالموسم المقبل".


ومن المقرر أن يعود الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي، وذلك عقب انتهاء فترة إعارته مع النادي اللندني، فيما اقترب جاري كاهيل من الانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي في الموسم الجديد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر