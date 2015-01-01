رسميا...تشيلسي يعلن رحيل هيجواين وأربعة لاعبين عن صفوفه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، صباح اليوم الإثنين، عن رحيل 5 لاعبين من صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب انتهاء عقودهم.





وقال الموقع الرسمي للنادي اللندني عبر موقعه الرسمي، إن الخماسي "جاري كاهيل، وجونزالو هيجواين، وروبيرت جرين، وإدواردو، وكيلي سكوت" سيكونوا خارج ملعب ستامفورد بريدج، بسبب انتهاء عقودهم في 30 يونيو الماضي.



