رسميا...تشيلسي يعلن رحيل هيجواين وأربعة لاعبين عن صفوفه
الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:36 م
محمد الصو
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، صباح اليوم الإثنين، عن رحيل 5 لاعبين من صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب انتهاء عقودهم.
وقال الموقع الرسمي للنادي اللندني عبر موقعه الرسمي، إن الخماسي "جاري كاهيل، وجونزالو هيجواين، وروبيرت جرين، وإدواردو، وكيلي سكوت" سيكونوا خارج ملعب ستامفورد بريدج، بسبب انتهاء عقودهم في 30 يونيو الماضي.
وكتب الموقع الرسمي للبلوز، "كل التوفيق للخماسي الراحل بالصيف، نتمنى لكم فترة مميزة مع أنديتكم الجديدة بالموسم المقبل".
ومن المقرر أن يعود الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي، وذلك عقب انتهاء فترة إعارته مع النادي اللندني، فيما اقترب جاري كاهيل من الانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي في الموسم الجديد.
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