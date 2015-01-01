عمرو أديب عن عزت أبوعوف: كان فارسا نبيلا وراجل بمعني الكلمة

نعي الإعلامي عمرو أديب، الفنان عزت أبو عوف، الذي وافته المنية منذ ساعات، عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد صراع مع مرض القلب والكبد، وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات.





وكتب عبر حسابه الخاص بتويتر:" عزت ابو عوف كان فارسا نبيلا . راجل بمعنى الكلمه . فنان محترم . وصديق وفى حقيقى . هذا المعدن النادر من الرجال عملت معه لسنوات طويله تعلمت منه فيها معنى الاخلاص للعمل تحت اي ظرف . رحم الله مستر عزت كما كنت اناديه دائما وستظل دائما ذكراه بيننا طيبه عطره