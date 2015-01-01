وزير الإنتاج الحربي: مصر كانت مخطوفة قبل ثورة ٣٠ يونيو

وجه اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، التهنيئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ٣٠ يونيو، قائلا إن مصر كانت مخطوفة قبل ثورة ٣٠ يونيو وتمت استعادتها.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كافة إمكانيات الوزارة مسخرة لنجاح وتوفير كافة أوجه الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.





وأشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير أسبوعي كل خميس، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم تدشين التشغيل التجريبي بها اليوم في محافظة بورسعيد.



