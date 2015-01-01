ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الإنتاج الحربي: مصر كانت مخطوفة قبل ثورة ٣٠ يونيو

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:34 م
وزير الإنتاج الحربي: مصر كانت مخطوفة قبل ثورة ٣٠ يونيو
اللواء محمد العصار - أرشيفية
Advertisements
طباعة
يحي حلمي
 
Advertisements
وجه اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، التهنيئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ٣٠ يونيو، قائلا إن مصر كانت مخطوفة قبل ثورة ٣٠ يونيو وتمت استعادتها.
 
وأضاف وزير الإنتاج الحربي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كافة إمكانيات الوزارة مسخرة لنجاح وتوفير كافة أوجه الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. 

وأشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير أسبوعي كل خميس، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم تدشين التشغيل التجريبي بها اليوم في محافظة بورسعيد.

وتابع أنه تم إنشاء ٩ وحدات صحية وتطوير ١١ وحدة ببورسعيد، وتقديم الفرش لعدد من الوحدات لخدمة منظومة التأمين الصحي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر